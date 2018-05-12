Барселона, Испания, 12 мая, 2018, 20:53 — ИА Регнум. В Испании потерпел крушение легкомоторный самолет, направлявшийся из португальского города Кашкайш в аэропорт Реуса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генеральное управление гражданской защиты Каталонии.

Легкомоторный самолёт

Трагедия произошла в субботу, 12 мая, в комарке Рибера-д'Эбре (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония).

По последним данным, в результата инцидента погибли 3 человека.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб (пожарные подразделения и медики).

Причины крушения самолета пока неизвестны.

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