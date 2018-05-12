Екатеринбург, 12 мая, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Минсельхоз России высоко оценивает политику Свердловской области по развитию аграрного потенциала. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, который 11 мая находился с рабочим визитом в Екатеринбурге.

Mcx.ru Джамбулат Хатуов во время посещения Свердловской области

«Ваш регион один из ведущих в стране по развитию промышленности. Но вы также имеете большой аграрный потенциал в стратегии развития животноводства, растениеводства. Мы высоко сегодня оцениваем политику губернатора Евгения Владимировича Куйвашева по поддержке агропромышленного комплекса. Вы знаете, не много регионов имеет тот задел по АПК, который имеет Свердловская область», — заявил Джамбулат Хатуов.

Джамбулат Хатуов вместе с и.о. губернатора Свердловской области Алексеем Орловым принял участие в межрегиональном агропромышленном форуме по развитию фермерства на Урале. В нем приняли участие более 300 представителей — руководители региональных органов управления АПК и муниципальных образований, представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов и перерабатывающих предприятий, а также крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Итог сегодняшней встречи в самое ближайшее время будет выражен в грантах, в их большем объеме, и нам очень важно, чтобы сегодня каждый работающий и начинающий фермер имел возможность получать меры государственной поддержки», — заявил первый замглавы Минсельхоза.

По его словам, важным аспектом государственной поддержки станет развитие малого бизнеса. Для этого Минсельхоз России реализует механизм льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых, компенсацию прямых понесённых затрат на строительство объектов АПК и многое другое.

По словам Алексея Орлова, в 2018 году на поддержку сферы АПК выделено более 4 млрд рублей, в том числе из областного бюджета 3,3 млрд рублей. Средства идут на компенсацию процентных ставок по кредитам, которые берут аграрии на приобретение техники, организацию посевной, животноводство и т.д.

Участники форума посетили объекты АПК Свердловской области — АО «Тепличное» и ферму по разведению коз в посёлке Садовый. Оба предприятия входят в группу «УГМК-Агро».

"Мы планируем вести поступательную государственную поддержку и уделять особое внимание развитию сельского хозяйства на Урале. Уральский федеральный округ имеет все возможности, чтобы накормить себя качественной и экологически чистой продукцией», — сообщил Джамбулат Хатуов.