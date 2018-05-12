Берлин, 12 мая, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу нужно прикладывать больше усилий для завершения войны в Сирии, сообщает 12 мая Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Данное высказывание было сделано во время награждения немецкого лидера «Лампой мира» из рук францисканского ордена на родине святого Франциска Ассизского.

Став лауреатов данной награды, Меркель пополнила ряды известных политических деятелей, таких как бывший президент Польши Лех Валенса, Далай-лама, бывший президент Израиля Шимон Перес, а также президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Канцлер назвала войну в Сирии крупнейшей гуманитарной проблемой нашего времени и призвала политических деятелей приложить максимально возможные усилия для ее предотвращения.

«Этот конфликт стал конфликтом региональных интересов, конфликтом религий. И эта награда напоминает мне и многим другим Европейским лидерам о том, что мы должны более активней принимать участие в решении данного конфликта», — подчеркнула Меркель.

Напомним, война в Сирии продолжается уже семь лет, начавшись с мирных демонстраций так называемой оппозиции, она быстро переросла в боевые действия с участием террористических группировок, почти полную победу над которыми удалось одержать благодаря ВКС России.