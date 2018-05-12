Берлин, 12 мая, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Во время визита в Германию президент Украины Петр Порошенко попробовал в ресторане в Дюссельдорфе рульку и бычьи хвосты, пишет RP-Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отмечается, что посещение Порошенко ресторана было незапланированным. В Дюссельдорф он прибыл 10 мая. Владелец заведения отметил, что пиво украинский лидер не заказывал.

Визит Порошенко в Германию прошел 9−10 мая. В городе Аахен украинский лидер принял участие в церемонии вручения международной премии им. Карла Великого президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Встреча Порошенко с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном прошла 10 мая в Ахене. После переговоров канцлер ФРГ проинформировала президента РФ Владимира Путина об их итогах.