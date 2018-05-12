Калуга, 12 мая, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Депутат думы Кировского района Калужской области был признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере. Как сообщил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Владислав Шульга, в марте 2015 года депутат обещал своему знакомому помочь оформить в собственность здание, которое тот планировал использовать под пекарню, сняв ограничение, наложенное судебными приставами-исполнителями.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

За данную услугу депутат получил от потерпевшего 750 тыс. рублей. При этом мошенник из-за своих значительных долговых обязательств перед другими лицами не имел намерения и реальной возможности выполнить обещание.

По приговору суда обвиняемому было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком в три года с испытательным сроком в два года. Отметим, согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) максимальное наказание за подобное преступление составляет до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года на территории Калужской области зарегистрированно 557 случаев мошенничества. 70,2% или 257 преступлений совершено дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Чаще всего такого рода преступления совершаются под предлогом покупки либо продажи товаров или услуг по объявлениям, размещенным в интернете (141), разблокировки банковской карты или отмены операции по списанию денежных средств с неё (16 преступлений). В 15 случаях мошенники предлагали оказать финансовую помощь, в 10 — помочь с получением кредита.