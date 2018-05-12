Киншаса, 12 мая, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Правозащитное агентство, специализирующееся на детях ЮНИСЕФ заявило, что в Демократической Республике Конго (ДРК) до 400 тыс. детей находятся на грани смерти, сообщает 12 мая Al Jazeera.

Feed My Starving Children (FMSC) В Африке

Детям грозит неминуемая смерть, если им в срочном порядке не будет оказана гуманитарная помощь, убеждены правозащитники.

Причиной гуманитарного кризиса стал внутренний конфликт в ДРК между центральным правительством и региональными сепаратистами. В первую очередь противостояние коснулось детей.

ЮНИСЕФ призывает к незамедлительному прекращению насилия в отношении детей, а также создание условий для доступа несовершеннолетних ко всем необходимым средствам обеспечения жизнедеятельности.

По оценкам экспертов около 770 тыс. детей страдают от хронического недоедания, 400 тыс. из них голодают и находятся на грани гибели.

Напомним, с августа 2016 года в ДРК продолжается внутренний конфликт, в ходе которого страну вынуждены были покинуть порядка 1 млн 300 тыс. человек.