Рига, 12 мая, 2018, 19:22 — ИА Регнум. 10 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 в Дании в группе «Б» сошлись два знакомых друг другу соперника — Латвия и США. Латыши серьёзно готовились к этому матчу, привезя на турнир в Дании крепкий и молодой состав в сочетании с опытными участниками чемпионатов мира. Первый матч Латвии был проведён с командой сборной Норвегии 5 мая в датском городе Хёрнинг.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Сборная Латвии под руководством Боба Хартли добыла волевую победу над «норвежскими викингами», благодаря голу-красавцу от 21-летнего Рудольфса Балцерса, прошедшего на пути к воротам соперника всю оборонительную линию норвежцев. Итоговый счёт встречи — 3:2, латыши набрали два очка, успешно начав борьбу за звание чемпионов мира. Вторыми на пути стояли соседи латышей — финны, которые не дали шансов прибалтийской команде на очки в той встрече. Финская команда разобрала сборную Латвии по кусочкам и добыла разгромную победу 8:1. Третий тур чемпионата мира приготовил сборной Латвии андердогов турнира — Южную Корею. Команда-хозяйка прошедшей зимней олимпиады в Пхенчхане ожидаемо была разгромлена соперником со счётом 5:0. Теперь перед Латвией предстоял матч с одним из фаворитов турнира — сборной США, обыгравшей канадцев в день открытия чемпионата. Перед матчем со столь сильным соперником Латвия успела принять в свой состав ещё одного игрока — Теодора Блюгерса, выступающего в системе «Питтсбурга». 23-летний латыш отыграл 70 матчей за «Скрэнтон Пингвинз» в АХЛ и отличился 45 баллами, включающие 21 гол и 24 голевые передачи. Ранее 52-й номер драфта 2012 года уже выступал за сборную Латвии на чемпионате мира в Кёльне и набрал лишь одно очко в семи встречах группового этапа. Тем временем, лучшими бомбардирами сборной Латвии на ЧМ по состоянию на 11 мая 2018 года являются Рудольфс Балцерс и Родриго Аболс, набравшие по четыре очка в четырёх матчах датского чемпионат мира. Игрок системы «Сан-Хосе Шаркс» Рудольфс Балцерс воодушевил руководство «акул» испробовать его в НХЛ в следующем сезоне, набрав 48 результативных баллов в 67 матчах АХЛ и став лучшим бомбардиром команды по итогам регулярного сезона. В плей-офф Кубка Колдера (АХЛ) в составе «Сан-Хосе Барракуда» Балцерс также стал лучшим по набранным очкам и отличился 4 (2+2) очками в 4 матчах. Родриго Аболс, выстрельнувший на этом турнире, проигрывает в результативности Балцерсу по итогам сезона. Родриго провёл 18 матчей в высшей лиге Швеции за «БИК Карлскуга», набрав 17 очков, но так и не смог помочь команде завершить сезон в восьмёрке чемпионата. Во второй половине сезона Аболс был задействован за «Эребру» в шведской Элитсериен, отличившись лишь одним результативным баллом в 26 матчах.

Американцы выиграли стартовое вбрасывание и получили временное владение шайбой на первых минутах встречи. Между тем, хотим напомнить, что сборная США привезла великолепный состав на чемпионат мира по сравнению со своими соперниками, преобладающий звёздами НХЛ. Среди игроков США фигурируют лидеры «Калгари Флеймз» и «Чикаго Блэкхокс», а представляют эти команды Джонни Гудро и Патрик Кейн. Джонни Гудро стал абсолютным лидером «Флеймз» — 84 очка, что является лучшим его показателем за сезон в карьере. Капитаном сборной США стал 29-летний Патрик Кейн, приехавший на чемпионат с 76 очками в 82 встречах этого проваленного для «Чикаго» сезона НХЛ.

Итак, сборная США спокойно начинает встречу и не встречает сопротивления от латышей, подводя свои моменты всё ближе к голу в ворота оппонента. На 11-й минуте матча команда США смогла сломить сопротивление голкипера Латвии Элвиса Мерзликинса, благодаря сильному напору у вратарской зоны. Решающее действие в акте выполнил форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, без проблем добивший шайбу уже в пустые ворота латышей — 1:0. После пропущенной шайбы, судя по всему, латыши вспомнили прошлогодний матч против США на ЧМ-2017 года, когда американцы еле-еле спаслись в последние минуты встречи и выиграли 5:4 в основное время, и начали навязывать свою игру. За две минуты до конца периода латыши возвратили равенство в счёте. Рихард Букартс прорвался в зону соперника, ушёл за ворота, откуда выполнил прорезной пас на Теодора Блюгерса, который предпринял попытку взятия ворот, бросив шайбу в сторону ворот Кинкейда. В голевой комбинации поучаствовал Увис Балинскис, он удачно сыграл перед воротами соперника, подставив клюшку под летящую шайбу от Блюгерса — 1:1, Блюгерс набирает первое очко в первом матче на ЧМ.

В начале второго периода латыши вышли вперёд в счёте, благодаря численному преимуществу из-за грубой игры Андерса Ли. Братья Букартсы, которые ныне руководят игрой сборной Латвии, и Роберт Букартс создали второй гол Латвии в ворота США. Букартс совершил прострельную передачу на пятак Индрашису, который в касание бросил по воротам, но голкипер парировал шайбу. Момент на этом не закончился, шайба, отскочив от голкипера, прилетела на ход Андрис Джериньшу, который уже беспрепятственно добил шайбу в створку ворот — 1:2. В конце периода сборная Латвии допустила ошибку, стоившую им гола. Оборона латышей не уследила за свободным Колин Уайтом, находившегося в одиночестве на противоположном шайбе фланге. Вскоре Колин получил шайбу, но удивительным броском отметиться не смог, хотя шайба всё же пересекла линию ворот — 2:2, голкипер не отразил простейший бросок. Третий период не отметился голевыми моментами и игра перешла в овертайм, где вверх взяли американцы. В дополнительном времени Кем Аткинсон и вся заокеанская сборная, благодаря своему опыту, переиграла скромных латышей и добыла два очка — 3:2. Для латвийской сборной такой итог игры равняется крупной победе и теперь Латвия находится в зоне плей-офф в своей группе с шестью очками.