Москва, 12 мая, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Выступавшая наставницейЮлии Самойловой на «Евровидении-2018» Алла Пугачева уговаривала исполнительницу не ехать на конкурс, сообщил 12 мая радиостанции «Говорит Москва» стилист Самойловой Алишер Хозяинов.

Panorama Severa TV Channel Юлия Самойлова

«Мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. … лично я был не в восторге от песни», — отметил Хозяинов.

Он также раскритиковал руководство Первого канала за экономию денег на подготовку к «Евровидению». По его словам, Юле была необходима специальная инвалидная коляска, но в итоге ей оставили прежнюю.

11 мая сообщалось, что поездка Самойловой на «Евровидение-2018» в Лиссабон обошлась Первому каналу в 15 млн рублей.

Напомним, что Самойлова исполнила песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения» в Лиссабоне 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов.