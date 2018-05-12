Тель-Авив, Израиль, 12 мая, 2018, 18:14 — ИА Регнум. 12 мая в сети опубликовали фото уничтоженного ВВС Израиля сирийского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1». Снимок разместил в Twitter журналист Александр Коц.

Vitaly V. Kuzmin ЗРПК «Панцирь-С1»

На фото по-арабски написано: «радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята». Отмечается, что «Панцирь», вероятно, «расстрелял весь боекомплект и ждал его пополнения».

«…ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки», — добавил журналист.

Ранее армия обороны Израиля опубликовала видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии.

10 мая ВВС Израиля нанесли удар по Сирии. Как отметили в израильской армии, целью атаки были сирийские ЗРК С-200, Бук-М1−2, С-74, а также «Панцирь-С1».

В израильской армии добавили, что это был ответ на то, что иранские подразделения выпустили 9 мая 20 ракет в сторону позиций Израиля на Голанских высотах.