Анкара, 12 мая, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Власти Турции считают несправедливым тот факт, что в Совете Безопасности ООН не представлена ни одна мусульманская страна. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы требуем справедливости, — сказал турецкий лидер. — Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости».

По его словам, каждая из 196 стран мира имеет право быть членом СБ ООН.

«Есть пять стран-постоянных членов СБ ООН и 15 стран-непостоянных членов, в целом их 20, — сказал Эрдоган. — Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в СБ ООН, переизбирались».

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы (ВС) Турции продолжат борьбу с террористами в Сирии и Ираке.

По его словам, ВС Турции предпримут все необходимые шаги по полному устранению террористической угрозы у своих границ.

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