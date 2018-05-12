Пхеньян, 12 мая, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Северная Корея запланировала демонтаж своего полигона, на котором проводились ядерные испытания, сообщает 12 мая Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Это будет сделано в период между 23 и 25 маем, в зависимости от погодных условий. Данная акция должна продемонстрировать стремление Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам официальных лиц КНДР, демонтаж полигона будет включать в себя также уничтожение всех тоннелей, а также закрытие исследовательских зданий, постов безопасности и объектов наблюдения.

«Институт ядерного оружия и другие заинтересованные учреждения предпринимают необходимые меры для демонтажа ядерных полигонов КНДР, чтобы обеспечить прекращение ядерных испытаний», — говорится в заявлении Пхеньяна.

Напомним, с начала 2018 года противоречия на Корейском полуострове значительно сгладились, что привело к встречи лидеров Южной Кореи и КНДР, а также подписанию ряда соглашений, улучшающих двусторонние связи.

12 июня в Сингапуре планируется встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, что будет серьезным вкладом в снижение напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.