Майкоп, 12 мая, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Республикой Адыгея и Рязанской областью подписали руководители двух регионов Мурат Кумпилов и Николай Любимов 11 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Главы Адыгеи и Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве между регионами

Николай Любимов прибыл в республику по приглашению руководителя Адыгеи для обсуждения вопросов развития межрегиональных отношений. В рабочей встрече приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Александр Наролин, члены кабинета министров РА.

Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея открыта к плодотворному сотрудничеству, и общность задач регионов — обеспечение развития экономики, повышение уровня жизни людей — может служить гарантией успешной реализации совместных проектов.

«Мы стремимся активно развивать всесторонние отношения с другими субъектами Российской Федерации. Это создает дополнительный стимул для дальнейшего роста, повышения конкурентоспособности нашего региона, в чем мы крайне заинтересованы. Нам есть чем поделиться, а также что предложить для совместной реализации. Мы готовы представить вашему вниманию наработанный республикой опыт в различных сферах деятельности», — отметил Мурат Кумпилов.

Как отмечалось на встрече, несмотря на то, что регионы сотрудничают, товарооборот между ними пока небольшой.

«У нас есть чему поучиться друг у друга. К примеру, интересен обмен опытом во внедрении бережливого производства. Здесь Адыгея является одним из успешных регионов. Это оценка федерального центра. Мы тоже многого добились в повышении производительности труда. Безусловно, сельское хозяйство в республике — это мощный сектор экономики. В Рязанской области также в этом направлении есть успехи. Одним из прорывных направлений в межрегиональном взаимодействии считаю туризм. Уверен, у наших регионов большие перспективы сотрудничества во многих областях», — сказал Николай Любимов.

Мурат Кумпилов выразил уверенность, что у регионов есть перспективы сотрудничества, не только в экономической, но и в иных сферах.

По итогам переговоров главы Адыгеи и Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве между двумя регионами. Документ, в частности, предусматривает создание необходимых организационных, экономических, правовых и других условий для укрепления межрегионального сотрудничества.

Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала. Также планируется проведением совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями двух субъектов. Руководители регионов выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности дадут положительные результаты для обеих сторон, послужат новым толчком для дальнейшего более эффективного развития межрегионального взаимодействия.