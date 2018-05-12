Калуга, 12 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Жительница города Людиново Калужской области, которая приобрела жилой дом и земельный участок на средства материнского капитала, намеренно завысила цену покупки жилья. Об этом сообщил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Людиновского городского прокурора Калужской области Алексей Мишкин.

Уголовное дело

По его словам, мошенница ввела в заблуждение продавца и представила в органы Пенсионного фонда РФ фиктивные документы, дающие право на получение средств материнского капитала, несмотря на то, что фактическая стоимость покупки составляла лишь треть от полученных средств.

Вину в совершенном преступлении подсудимая не признала, ссылаясь на то, что сама стала жертвой мошеннических действий со стороны работников службы недвижимости, участвующих в оформлении сделки и выдаче займа на покупку жилья.

Суд, с учетом позиции прокурора, не согласился с данными доводами и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере).

Женщине назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

Кроме того, приговором суда с подсудимой в пользу государства взысканы денежные средства в сумме более 450 тыс. рублей, полученные незаконным путем.

Между тем, в Калужской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по фактам мошеннических действий с использованием материнского капитала.

По версии правоохранителей, две фигурантки — жительницы Московской и Калужской областей, занимались поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий, после чего обманным путем убеждали их в возможности приобретения объектов недвижимости во Владимирской области по невысокой цене.

При оформлении сделок использовались фиктивные договоры купли-продажи и беспроцентных займов, выданных обществом с ограниченной ответственностью, руководителем которого является одна из подозреваемых. При этом объекты недвижимости на самом деле в собственность покупателей не оформлялись и займы не выдавались.

В дальнейшем фигурантки представляли данные документы в уполномоченные органы с целью получения денежных средств за якобы выданные держательницам сертификатов материнского капитала займы.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов мошенничества на общую сумму более 3,8 миллиона рублей и пяти покушениях на совершение мошеннических действий.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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