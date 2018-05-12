Калуга, 12 мая, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В Калужской области за неделю оптовые цены на бензин выросли на 2,7%, а на дизельное топливо — на 1,7%. Одновременно, розничные цены на все виды топлива увеличились на 1,85%.

Бензин

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в регионе на сегодняшний день самые дешевые в ЦФО бензин (37,99 рубля за литр) и дизельное топливо (38,75 рубля за литр).

По мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствие, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, в области подорожало и продовольствие.

Так, в магазинах федеральных сетей на 2% выросли цены на рыбу мороженую, на 3,2% — на картофель, на 5,3% — на капусту. Подорожали также морковь (на 3,4%), яблоки (на 1,2%), апельсины (на 3%), мандарины (на 5%).

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