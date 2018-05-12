Париж, 12 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Во Франции экстренно госпитализирован шансонье Шарль Азнавур. Об этом передает телеканал BFMTV.

Xavierphoto Шарль Азнавур

Инцидент произошел 12 мая в департаменте Буш-дю-Рон.

«93-летний певец упал в субботу утром в своем доме в департаменте Буш-дю-Рон», — передает вещатель.

По данным телеканала, Азнавур сломал руку и был доставлен в больницу города Ним.

В настоящее время жизни певца ничто не угрожает.

Напомним, Шарль Азнавур — французский певец армянского происхождения. Он является автором более чем тысячи песен, кроме того, артист сыграл более 60 ролей в театре и кино.

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