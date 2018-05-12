Донецк, 12 мая, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Двое военнослужащих вооруженных сил Донецкой Народной Республики погибли за минувшие сутки. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на начальника пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«При защите республики погибли двое военнослужащих», — сообщил Безсонов.

Подробности гибели военнослужащих ВС ДНР не сообщаются.

Ситуация в Донбассе в последние месяцы остается тяжелой. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов Донбасса.

Кроме того на Украине изменили формат военной операции в Донбассе — отныне карательные функции возложены на объединённую группировку сил под единым командованием, а не на ряд ведомств, как это было в период «антитеррористической операции».