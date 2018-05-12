Тында, Амурская область, 12 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. На северные районы Амурской области обрушился снегопад. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает погодный центр «Фобос».

Михаил Гермашев. Снег выпал. 1897

Сообщается, что северная часть Амурской области оказалась под влиянием мощного циклона, который принес с собой обильные осадки в виде снега.

Жители города Тында и одноименного района делятся в социальных сетях фотографиями засыпанного в мае снегом города.

Синоптики отмечают, что для Тындинского района такая погода в мае не редкость и заморозки тут могут продолжаться до середины июня.