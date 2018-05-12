Владивосток, 12 мая, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В конце 2018 года в Приморье начнёт работать завод по утилизации автомобилей, проект реализуется ТОР «Надеждинская» совместно с компанией «Сумотори», об этом 12 мая сообщил портал Car.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Остов автомобиля

ТОР «Надеждинская занимается возведением завода, предполагается, что «Сумотори» будет осуществлять на предприятии «умную» утилизацию автомобилей.

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Это означает, что из машин будут изыматься представляющие интерес детали, которые можно будет использовать повторно.

Отмечается, что из-за этого автовладельцам сдавать автомобили будущему предприятию будет выгодно.

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Они смогут получить большую компенсацию, чем в случае обычной сдачи автомобиля на металлолом. Кроме того, после заключения сделки им будет выдан купон со скидкой для приобретения нового авто.

Напомним, в мае 2017 года СМИ сообщили, что компания «Сумотори» намерена построить в Приморском крае завод по производству электрокаров. Идея проекта заключалась в переделке подержанных японских автомобилей с ДВС в электромобили.