Киев, 12 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Американское агентство по международному развитию (USAID) намерено выделить Украине 125 млн на развитие экономики и социальной сферы оккупированной украинскими силовиками части Донбасса. Об этом сегодня, 12 мая, сообщается на официальной странице в американской социальной сети Facebook украинского отделения USAID.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Сообщается, что в городе Славянске, который расположен на оккупированной украинскими силовикам территории Донецкой Народной Республики пройдет пресс-конференции в связи с предстоящими ассигнованиями.

В пресс-конференции примут участие: заместитель администратора и руководитель бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман, специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, а также посол США на Украине Мари Йованович.

На этой пресс-конференции будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере $125 млн для оккупированной украинскими войсками части Донбасса.

«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития», — сообщают в USAID.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года после принятия закона о бюджете США, было подтверждено, что Вашингтон выделит Украине в общей сложности $620 млн финансовой помощи на укрепление безопасности страны.

По линии Пентагона будет выделено $200 млн в виде военно-технической помощи. Ещё $420,7 млн будут выделены по линии государственного департамента.

Кроме того, также в марте стало известно, что Европейская комиссия запланировала выделить Украине 32,5 млн евро на развитие регионов. Выделение этих средств Киеву запланировано на 2018−2020-е годы.