Москва, 12 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Госдума до конца мая примет пакет законов, касающихся ответных мер на санкции США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что 15 мая Госдума в первом чтении обсудит законопроект, дающий правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции.

Кроме того, предполагается, что 14 мая в Госдуму будут внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, предполагающие ответственность за соблюдение антироссийских санкций и вводящий наказание за пособничество в ведении антироссийских санкций.

Инициатива направлена на защиту интересов и безопасности РФ, прав и свобод граждан РФ и подготовлен для обеспечения реализации закона об ответных мерах на санкции США и поддержавших их стран.

Законопроект намерены внести спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Читайте подробнее: Володин рассказал о сроках принятия пакета контрсанкционных законопроектов

«В данный момент рассматриваются два законопроекта — законодатель решил пойти по пути двух ключевых регулирующих инструментов. С одной стороны, законопроект, регулирующий возможности реагирования Российской Федерации на такие недружественные действия, с другой стороны — законопроект, вводящий ответственность за потворствование или реализацию санкций против России», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук Александр Коньков.

«Первый закон устанавливает порядок реагирования России на те или иные антироссийские меры, которые уже приняты, или еще будут приниматься, включает в себя меры, которые уже могут применяться президентом или правительством в зависимости от конкретной ситуации. Второй закон вызван тем, что закон Соединенных Штатов Америки о санкциях носит беспрецедентно экстерриториальный характер, то есть обязывает других участников политического процесса, не попадающих под санкции Соединенных Штатов, тем не менее, исполнять именно этот закон Соединенных Штатов, направленный против России», — отметил эксперт.

«Законы нужны в первую очередь для того, чтобы зафиксировать ту геополитическую реальность, которая к сожалению, была навязана в последние годы, не только России, но всему миру. В последние годы мы видим эти циклы постоянных санкций, мы видим, как разворачиваются эти санкционные спирали. Никакие усилия по их остановке и по убеждению их инициаторов в том, что ничего, кроме взаимных ударов как по адресатам санкций, так и по их инициаторам такого рода политика не преследует, не удаются. Тем не менее, такова реальность, и мы видим, что практически каждые полгода принимаются новые санкционные списки, принимаются меры как в целом антироссийские, так и направленные против конкретных лиц и конкретных кампаний», — рассказал политолог.

По его словам, полгода назад в Соединенных Штатах такого рода политика была уже возведена в ранг закона.

«То есть, в Америке действует закон, в котором в отношении России, равно как и ряда других государств зафиксирована позиция о постоянном санкционном давлении. И это та реальность, с которой приходится иметь дело, и та реальность, которая, безусловно, влияет на внутренние процессы, в данном случае, в нашей стране ‑ и в плане экономики, и в плане политики. России необходимо эту реальность зафиксировать — для того, чтобы корректировать свою позицию, чтобы в дальнейшем политика страны, политика развития не отягощалась такого рода новыми явлениями, которые, безусловно, будут возникать в условиях меняющейся агрессивной внешней среды», — подчеркнул Александр Коньков.

Он также отметил, что сейчас идет очень много дискуссий о деталях, которые, возможно и не будут пока раскрыты в самих законопроектах, поскольку раскрытие деталей будет осуществляться уже на других уровнях, в первую очередь — на уровне исполнительной власти — правительства и различных ведомств.

«Но нашей стране необходим определенный оборонительный инструмент, для того, чтобы, по крайней мере, на нашей территории никакие лица, никакие организации, никакие государства не реализовывали экстерриториального закона Соединенных Штатов», — завершил свой комментарий Александр Коньков.

Читайте также: Госдума вводит наказание за пособничество в введении антироссийских санкций: