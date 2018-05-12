Москва, 12 мая, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В поездах московского метро начала работу новая система информирования пассажиров. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

Отмечается, что система онлайн-информирования пассажиров на экранах в подвижном составе работает пока в тестовом режиме.

«Cистема информирования будет доступна 8 миллионам пассажиров. На экранах в поездах метро будут транслироваться важные сведения об изменениях в работе общественного транспорта. В нештатных ситуациях на экраны будут выводиться сообщения на ярком желтом фоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, при необходимости пассажирам предложат алгоритм действий в нештатной ситуации. Также в метрополитене сообщили, что на экранах будет выводиться и справочная информация: доступные пассажиру на той или иной станции сервисы, пересадки на наземный городской транспорт с указанием номеров маршрутов.

«Первоначально после запуска системы информирования пассажиры увидят трансляцию, адаптированную для показа без звука. Позже появится возможность посмотреть трансляцию со звуком с помощью мобильного приложения «Метро Москвы», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день уже установлено более 5 тыс. информационных экранов в почти 1500 вагонах, а к сентябрю 2018 года 1896 вагонов будут оснащены 8720 экранами.

Как сообщало ИА REGNUM, в метро Пекина появится беспилотная линия, которая свяжет восточный и западный Пекин.

Новая ветка будет насчитывать 29,4 км в длину и 21 станцию. Линия будет использовать специальную систему связи и управления поездами, что позволит обеспечить ее работу в полностью автоматическом режиме.

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