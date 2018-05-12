Нюрбург, Германия, 12 мая, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Porsche официально представил новый спортивный трековый автомобиль 911 GT3 R, презентационный ролик с демонстрацией его возможностей был опубликован 11 мая на YouTube-канале компании.

David Villarreal Fernández Porsche 911 GT3 R

Мощность атмосферного оппозитного двигателя машины составляет 550 л.с. В основу этого трекового авто легло поколение 991.2 модели 911 GT3 RS.

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В видео подробно показана структура кузова, в конструкции применён углепластик CFRP, материал окон — поликаробонат. Отдельные элементы кузова автомобиля окрашены в цвет Lizardgreen

В салоне установлены спортивные сиденья с шеститочечной фиксацией и вентиляцией, имеется кондиционер, также есть система вентиляции шлема.

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Изменения коснулись передней подвески — конструкторы отказались от схемы Макферсона и заменили её на двойные поперечные рычаги. Конструкторы отмечают, что автомобиль получил более «жесткие» тормоза.

Напомним, 911-ю модель Porsche выпускает с 1963 года, автомобиль представляет собой двухдверное купе. Классическая модель 911 пришла на смену Porsche 356, первые эскизы машины были сделаны в 1959 году.