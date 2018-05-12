Киев, 12 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала фейком заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой об угрозах российскому дипломату со стороны воевавших в Донбассе украинских карателей. Соответствующее сообщение Беца опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ… заявления РФ — инсинуации», — пишет представитель МИД Украины.

Напомним, Захарова ранее сообщила, что украинские каратели, воевавшие в Донбассе, прямо угрожали расправой российским дипломатам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой», — ранее сообщила Захарова.

Он отметила, что по зданию ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали им. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что речь идёт о прямых угрозах.

Известно, что 9 мая в штаб-квартире ООН украинская делегация проводила мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс.