Москва, 12 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Поездка президента Аргентины Маурисио Макри в Россию на чемпионат мира по футболу отменена по причине ухудшения экономической обстановки в южноамериканской стране. Об этом сообщает 11 мая газета La Nación.

Soccer.ru Сборная Аргентины по футболу

Следует отметить, что ранее аргентинский лидер планировал прибыть в Россию и посетить 16 июня первый матч сборной Аргентины на ЧМ — 2018. Команда его страны в этот день будет играть со сборной Исландии.

Добавим, ранее Министерство безопасности Аргентины подписало соглашение о сотрудничестве с МВД России. На чемпионате мира будут работать шестеро аргентинских специалистов совместно с российскими полицейскими.

Ранее сообщалось, что властями Аргентины российской стороне был предоставлен список из 2700 болельщиков, которые приедут на чемпионат мира. Напомним, мундиаль в России состоится впервые в истории. Праздник футбола пройдет в российских городах с 14 июня по 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, кто станет капитаном футбольной сборной России на предстоящем чемпионате мира.

Капитаном российской сборной выбран вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев — об этом сообщил наставник национальной команды Станислав Черчесов.

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