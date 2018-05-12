Ярославль, 12 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. 12 мая в Ярославле сотрудниками полиции задержаны пятеро участников акции против ввоза на полигон «Скоково» мусора из Москвы и Московской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал «Московский мусор в Ярославле» Участники акции

Участники акции, намеченной на 9 утра, с плакатами собрались на выезде из Ярославля. Они намеревались встать с одиночными пикетами вдоль дороги, ведущей к полигону «Скоково».

Однако к назначенному времени туда прибыли и сотрудники полиции. Как рассказывают в социальных сетях очевидцы событий, были задержаны несколько участников акции, среди них — эколог Анна Головина.

«Акция предполагала, что участники встанут с одиночными пикетами на расстоянии в 50 метров вдоль дороги, ведущей к «Скоково». Кто-то попытался выйти на дорогу перед едущим московским мусоровозом, после чего нас сразу стали задерживать», — сказала Анна Головина корреспонденту ИА REGNUM.

По предварительным данным, на задержанных составили административные протоколы за переход дороги в неположенном месте и за создание помех движению. Нескольких человек для выяснения личности отвезли в отделение полиции.

Межу тем, как сообщают активисты, акция все же состоялась, пикетчики с плакатами стояли вдоль дороги, раздавали наклейки против московского мусора водителям.