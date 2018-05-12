Москва, 12 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров за 2017 год увеличил свой доход до 108 млн 577 тыс. рублей. Это следует из опубликованной 11 мая на сайте Роскосмоса декларации.

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Согласно опубликованному документу, прирост дохода главы госкорпорации составил 12 млн рублей по отношению к уровню 2016 года. Из указанной суммы в более чем 108 млн рублей только 71,5 млн руб. Комаров заработал в Роскосмосе. Остальной его доход, отмечено в документе, не связан с основным местом работы.

По итогам 2016 года Комаров задекларировал доход в размере 96 млн 272 тыс. 907 рублей, в том числе 35 млн 798 тыс. 053 рублей по основному месту работы.

Согласно данным за 2017 год, в пользовании главы Роскосмоса находится один земельный участок, в собственности — ещё пять земельных участков общей площадью почти 12 тыс. кв. м, жилой дом площадью 2,5 тыс. кв. м, квартира (118 кв. м), участок газпровода и нежилое помещение.

Также он является владельцем автомобилей LADA Largus и Mercedes-Benz Viano.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Игорь Комаров заявил, что Роскосмос планирует привлекать частных инвесторов на Международную космическую станцию (МКС) для снижения расходов на ее эксплуатацию. Об этом в четверг в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.

«Мы думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, чтобы окупить расходы, повысить эффективность экспериментов», — подчеркнул он.

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