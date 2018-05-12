Берлин, 12 мая, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Один из известнейших еженедельных журналов Германии Der Spiegel вышел сегодня, 12 мая, с обложкой, которая утверждает, что президент США Дональд Трамп «послал» Европу.

Spiegel.de Обложка еженедельного журнала Der Spiegel №20 от 12.05.2018

На обложке двадцатого номера журнала за 2018 год изображен известный всему миру жест рукой, показывающей средний палец. И этот самый палец представляет собой стилизованное изображение Дональда Трампа. Подпись на обложки тоже весьма красноречива:

«GOODBYE, EUROPA!»

Напомним, отношения США со странами Евросоюза складываются весьма непросто. Ещё в период президентских выборов в США в 2016 году слабые симпатии большинства лидеров евросоюзных стран были на стороне Хиллари Клинтон, но неожиданно для всех победил Дональд Трамп, представления которого о внешней политике весьма туманны.

Став президентом Трамп повел себя с Евросоюзом довольно бесцеремонно. Он сразу же потребовал от каждой страны ЕС увеличить свой оборонный бюджет, так как по его мнению, США слишком много вкладывают средств в военный блок НАТО, а вот другие члены альянса вкладывают слишком мало.

Большинство стран ЕС были вынуждены согласиться на это требование США, но ключевая страна ЕС — Германия пока не спешит этого делать.

Далее Трамп начал прямо торпедировать проект газопровода «Северный поток — 2», который крайне выгоден для германского бизнеса. США хотят заставить Евросоюз покупать дорогой американский сжиженный природный газ и отрезать ЕС от дешевого российского трубопроводного газа.

Очередной кризис в отношениях между ЕС и США произошел из-за соглашения по иранской ядерной программе. Это соглашение было достигнуто ещё при президенте США Бараке Обаме. Тогда «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) договорились с Ираном о том, что он сворачивает свою военную ядерную программу, а программу мирного атома ставит под жесткий контроль МАГАТЭ. В обмен на это с Ирана были сняты международные санкции.

После снятия санкций страны ЕС стали активно покупать у Ирана нефть, а евросоюзный капитал устремился на изголодавшийся по инвестициям иранский рынок.

Однако Трамп всего несколько дней назад заявил, что США в одностороннем порядке выходят из соглашения по иранскому атому и возобновляют свои санкции против Тегерана. Более того, Трамп потребовал, чтобы страны ЕС сделали тоже самое, в противном случае он грозит санкциями евросоюзному капиталу, который работает на иранском рынке.

Иными словами, Трамп раз за разом показывает, что ему совершенно наплевать на интересы стран Евросоюза и он не собирается их учитывать даже в самой малой степени.