Бостон, США, 12 мая, 2018, 11:31 — ИА Регнум. После 26 лет разработок американская компания Boston Dynamics планирует начать продажи своего робота-собаки SpotMini. Об этом сообщает 12 мая издание TechCrunch.

Pixabay.com Собака-робот

По сведениям издания, полученным от одного из основателей Boston Dynamics Марка Рэйберта, в свободной реализации устройство, весьма отдалённо напоминающее домашнего питомца, появился в 2019 году.

«Планируем заключить контракты на создание 100 штук SpotMini до конца текущего года. Это станет шагом к массовым продажам, которые мы надеемся начать в 2019 году», — цитирует издание слова Рэйберта.

На веб-сайте компании отмечается, что SpotMini — «самый тихий робот», который был создан Boston Dynamics, роботизированная «собака» весит около 30 килограммов и может работать без подзарядки до полутора часов. По какой цене можно будет купить своеобразного «друга человека» — пока остаётся неизвестным.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Boston Dynamics продемонстрировала, как SpotMini справляется с поставленной задачей при наличии внешних помех.

В опубликованном ролике робот-собака пытается открыть дверь с помощью клешни-манипулятора, которая появилась у обновленной версии робота, и выйти, а сотрудники компании всячески препятствуют этому.

Добавим, Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике. Известна разработкой по заказу американского агентства DARPA для военных целей четвероногого робота BigDog.

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