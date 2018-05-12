Москва, 12 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России назвал возраст самого старого пенсионера в России, который до сих пор получает пенсию. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Питер пауль Рубенс. Портрет старой женщины

По данным ПФР, самым старым пенсионером в России является женщина, которая проживает в Чеченской Республике. По документам, она родилась 1 июля 1889 года, то есть ей сейчас 128 лет.

Насколько эта информация достоверна, сказать сложно. Стоит отметить, что самой старой верифицированной женщиной в мире считается француженка Жанна Кальман (1875 — 1997), возраст который составлял 122 года.

Стоит отметить, что по данным министерства здравоохранения России, средняя продолжительность жизни в стране увеличилась до 72,6 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 мая этого года сразу после церемонии инаугурации подписал указ, в котором, в том числе, поручено правительству России обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году.