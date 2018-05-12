Берлин, 12 мая, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Концерн Volkswagen AG отзовёт 220 тыс. автомобилей Polo новой версии из-за проблем с замком ремня безопасности, под отзыв также попали 191 тыс. автомобилей Seat, об этом 11 мая сообщил портал Yahoo News.

Цитата из х/ф «Шлюха». Реж. Уильям Фридкин. 1995. США Момент аварии

Согласно заявлению автопроизводителя, отзывная кампания Polo затронет только те рынки, на которых их реализацией занимается Seat.

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Что касается отзыва транспортных средств Seat, то под него попали машины Ibiza, выпущенные в 2017 и 2018 году, а также автомобили Arona 2018 модельного года.

Причиной отзыва стала техническая проблема, связанная с замком ремня безопасности заднего левого сиденья.

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При определенных условиях замок может раскрыться, например, это может произойти при быстрой смене полосы, когда в машине находятся пять человек. Компания предложила своим клиентам пока что не пользоваться задним левым сиденьем у вышеназванных моделей.

Напомним, в марте 2018 года модель Polo от Volkswagen получила награду премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year), машина победила в конкурсе среди ситикатров.