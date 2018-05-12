Volkswagen отзывает более 400 тыс. автомобилей из-за ремней безопасности
Берлин, 12 мая, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Концерн Volkswagen AG отзовёт 220 тыс. автомобилей Polo новой версии из-за проблем с замком ремня безопасности, под отзыв также попали 191 тыс. автомобилей Seat, об этом 11 мая сообщил портал Yahoo News.
Согласно заявлению автопроизводителя, отзывная кампания Polo затронет только те рынки, на которых их реализацией занимается Seat.
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Что касается отзыва транспортных средств Seat, то под него попали машины Ibiza, выпущенные в 2017 и 2018 году, а также автомобили Arona 2018 модельного года.
Причиной отзыва стала техническая проблема, связанная с замком ремня безопасности заднего левого сиденья.
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При определенных условиях замок может раскрыться, например, это может произойти при быстрой смене полосы, когда в машине находятся пять человек. Компания предложила своим клиентам пока что не пользоваться задним левым сиденьем у вышеназванных моделей.
Напомним, в марте 2018 года модель Polo от Volkswagen получила награду премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year), машина победила в конкурсе среди ситикатров.