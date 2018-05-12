Нью-Йорк, США, 12 мая, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Исследователи из университета Беркли (штат Калифорния, США) научились управлять голосовыми помощниками Siri, Alexa и Google Assistant посредством не воспринимаемых человеческим ухом сигналов. Об этом пишет The New York Times.

Цитата из х/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Гюльчатай, открой личико!..»

Группа учёных заставила с помощью скрытых команд активировать деятельность голосовых помощников на смартфонах, набирать посторонние номера телефонов, а также открывать различные сайты и приложения.

Поскольку голосовые ассистенты всё чаще подключаются к системам типа «Умный дом», то такой доступ открывает широкие возможности для различных злоумышленников: ведь Siri или Google Assistant могут санкционировать доступ к денежным средствам на карте пользователя, или даже открыть грабителю входную дверь, а используя приложение Alexa хакеры смогут приобретать товары в интернет-магазинах.

Отмечается, что неслышимые человеком команды для голосовых помощников могут быть скрыты в «белом шуме», или зашифрованы в роликах на Youtube.

По мнению авторов материала, данная уязвимость мобильных устройств в ближайшее время может стать серьезной проблемой, ведь к 2021 году количество используемых людьми гаджетов с голосовыми помощниками превзойдёт численность населения планеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, голосовой помощник Siri сгенерировала приглашение посетить похороны в ответ на обращение молодой американки, которая ожидала звонка от возлюбленного.

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Девушке не с кем было поделиться любовными переживаниями, и она стала использовать голосовой помощник Siri. Чтобы выяснить у сервиса, отчего молодой человек ей не пишет, девушка назвала его имя. В ответ голосовой помощник сгенерировал приглашение на похороны и отправил молодому человеку.

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