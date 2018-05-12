Одинцово, Московская область, 12 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области произошел пожар. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что в 7:50 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступила информация о пожаре в строении, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Ликино, улица Промышленная, дом 1.

На место происшествия были отправлены пожарные расчеты.

В настоящий момент пожар локализован на площади 600 кв. метров.

В тушении пожара принимают участие 43 человека при 11 единицах техники.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.