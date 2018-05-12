Иркутск, 12 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Второй российский серийный среднемагистральный самолёт МС-21 совершил свой первый полёт. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

Russianplanes.net MC-21 в полёте

«Полёт второго самолёта — это значимое событие, которое обеспечит своевременное проведение лётных сертификационных испытаний», — сказано в сообщении Минпромторга.

Вылет был совершен с аэродрома Иркутского авиационного завода, где производится сборка МС-21.

Напомним, второй опытный образец МС-21−300 был построен на Иркутском авиационном заводе в марте этого года. В настоящий момент на заводе строятся ещё несколько самолётов этой серии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МС-21−300 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Создатели нового самолёта ожидают, что он станет прямым конкурентом таких популярных судов, как Boeing-737 и Airbus A320, уже подписаны контракты на строительство 175 самолётов.

Первый МС-21 впервые поднялся в небо 28 мая 2017 года.