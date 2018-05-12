Милан, Италия, 12 мая, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе компаний Mediaset. Об этом сегодня, 12 мая, пишет газета Corriere della Sera.

alessio85 Сильвио Берлускони

Сообщается, что постановление Надзорного суда Милана отменяет предыдущие решения судебных органов, согласно которым, Берлускони в течение шести лет после вынесения приговора по делу Mediaset не мог занимать государственные должности и участвовать в выборах.

Данный приговор был вынесен в 2013 году. Тогда же Берлускони был приговорен к четырем годам тюрьмы, но три из них были отменены по закону о помиловании, а ещё один был заменен на социальные работы. Запрет для Берлускони занимать государственные должности действовал до сих пор.

Напомним, 4 марта в Италии прошли парламентские выборы, по результатам которых явного победителя выявлено не было. На данный момент идут активные переговоры о формировании нового национального правительства между общественно-политическим Движением пяти звёзд и партией «Лига». Если переговоры провалятся, то дело может дойти до повторных выборов.