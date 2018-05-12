Суд Милана реабилитировал Сильвио Берлускони
Милан, Италия, 12 мая, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе компаний Mediaset. Об этом сегодня, 12 мая, пишет газета Corriere della Sera.
Сообщается, что постановление Надзорного суда Милана отменяет предыдущие решения судебных органов, согласно которым, Берлускони в течение шести лет после вынесения приговора по делу Mediaset не мог занимать государственные должности и участвовать в выборах.
Данный приговор был вынесен в 2013 году. Тогда же Берлускони был приговорен к четырем годам тюрьмы, но три из них были отменены по закону о помиловании, а ещё один был заменен на социальные работы. Запрет для Берлускони занимать государственные должности действовал до сих пор.
Напомним, 4 марта в Италии прошли парламентские выборы, по результатам которых явного победителя выявлено не было. На данный момент идут активные переговоры о формировании нового национального правительства между общественно-политическим Движением пяти звёзд и партией «Лига». Если переговоры провалятся, то дело может дойти до повторных выборов.