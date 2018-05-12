Москва, 12 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. На юге российской столицы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погиб один человек. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба главного управления ГИБДД по Москве.

Цитата из х/ф «Одержимость». Реж. Дэмьен Шазелл. 2014. США Жертва автокатастрофы

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:30 на улице Чертановская. Водитель легкового автомобиля Renault допустил опрокидывание транспортного средства.

«По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. В настоящее время на месте аварии затруднено движение транспорта», — сообщает ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники инспекции.