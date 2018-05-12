Вашингтон, 12 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. За последнее десятилетие Россия восстанавливала свои Вооружённые силы неслыханными темпами. Об этом говорится в докладе военного аналитика Диего Руиса Палмера, опубликованном на сайте Оборонного колледжа НАТО.

Pixabay.com Росток пробивается сквозь асфальт

В документе отмечено, что уже почти десять лет армия России быстро наращивает свою утерянную за «почти два десятилетия периода упадка и пренебрежения» военную мощь.

«Масштабы этого восстановления за десять лет впечатляют», — подчёркивается в докладе.

По словам автора исследования, подразделения Минобороны РФ с 2009 года ежегодно проводит военные учения, в этих манёврах принимают участие от 60 до 150 тыс. человек. «Воскрешение интереса России» к крупномасштабным военным учениям указывает на восстановление уровня армии вплоть до уровня армии Советского Союза конца 1970-х — начала 1980-х годов, пишет он.

«Ни одно другое государство в Европе не проводит учений такого масштаба и с такой частотой, как Россия», — отмечается в документе.

Также Палмер обращает внимание читателя на способность российского военного командования в короткие сроки организовывать масштабные операции. По словам исследователя, опыт участия ВКС РФ в операциях на территории Сирии, а также внезапные проверки боеготовности в войсках также повлияли на резкий рост материально-технического потенциала Вооружённых сил России.

По мнению военного аналитика, важную роль в восстановлении мощи армии РФ сыграло создание объединенных стратегических командований в четырех военных округах и на Северном флоте, а также создание Национального центра управления обороной РФ.

Палмер отметил и формирование бригад, состоящих из батальонных тактических групп, в которых служат по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы 9 мая во время парада на Красной площади было задействовано более 120 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и другие.

В параде приняла участие авиация: стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолёты-заправщики, истребители и бомбардировщики.

Также на Параде Победы были показаны некоторые новинки вооружения — такие, как боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищённый автомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4.

В состав механизированного расчёта войск Росгвардии были включены специальная бронированная машина ВПК-233 136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432 009» и бронированный автомобиль «Патруль».

Читайте также: В небо над Москвой впервые поднялись истребители Су-57 и комплексы «Кинжал»

Добавим, в ходе своего выступления 23 февраля 2018 года на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что армия России вышла «на передовые места по боеспособности, по качеству вооружений и техники».