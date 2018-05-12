Вашингтон, 12 мая, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Западнее побережья Аляски американские ВВС осуществили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 МС, передаёт 12 мая телеканал CNN.

Цитата из х/ф «Система безопасности». Реж. Сидни Люмет. 1964. США На перехват

По данным представителя Объединенного командования североамериканской аэрокосмической обороны (NORAD) Эндрю Хеннесси, инцидент произошёл 11 мая в небе к западу от побережья штата Аляска.

«Два истребителя F-22, базирующихся на Аляске, перехватили и визуально опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 «Медведь», летающих в зоне идентификации противовоздушной обороны у западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — цитирует его слова телеканал.

Он также отметил, что американские истребители сопровождали «Медведей» до тех пор, пока те не покинули зону идентификации ПВО. По словам Хеннесси, Ту-95МС не нарушали границу воздушного пространства США.

Телеканал напомнил, что последний подобный перехват российских самолетов американскими ВВС состоялся 3 мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало данные о том, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

Экипажи боевых самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе, в полёте их сопровождали экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ.

Читайте также: Над Арктикой: Ту-95МС и Ту-142 выполнили плановые полеты