Москва, 12 мая, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В мире в последние годы всё чаще фиксируются случаи проявления нацизма, неонацизма, ксенофобии. На это накануне, 11 мая, обратило внимание Министерство иностранных дел России.

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В ведомстве подчеркивают — часто эти проявления связаны с «подъёмом» разного рода экстремистских группировок. К примеру, в Латвии при поддержке властей страны проводятся мероприятия, обеляющие бывших фашистских пособников.

«21 декабря 2017 года сейм Латвии одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто воевал по обе стороны фронта, в том числе на стороне нацистской Германии», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Отмечается, что документ подводит юридическую базу под оправдание преступления латышских эсэсовцев, ставя в один ряд членов организации, осужденной Нюрнбергским трибуналом, с теми, кто боролся с фашизмом.

В российском внешнеполитическом ведомстве напоминают, что после прихода к власти на Украине националистических сил, курс официальной политики Киева направлен на откровенную фальсификацию исторических данных.

«Обществу настойчиво навязываются такие ярые сторонники украинского национализма как Семён Петлюра, Степан Бандера и др. Переименовываются города и улицы. Власти снесли и повредили множество памятников, в том числе и монументы героям Великой Отечественной войны», — отметили в МИД РФ.

Также упоминается переписывание истории XX века властями Польши — из национального сознания польской нации изымается память о решающей роли СССР в освобождении Польши от нацисткой оккупации.

«Принят «Закон о декоммунизации», по которому с территории страны должны быть устранены все объекты, «символизирующие коммунизм», — говорится в сообщении.

Кроме того, рост активности неонацистских группировок в последнее время отмечается в Канаде. В ноябре 2017 года канадские неонацисты в университете Британской Колумбии в преддверии общенационального дня памяти расклеили плакаты с изображениями нацистских солдат и призывами «не забывать настоящих героев Второй мировой войны», а доски в университетских аудиториях разрисовали свастикой и приветствиями «Хайль Гитлер».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко внёс на рассмотрение парламента текст законопроекта, согласно которому предполагается отменить празднование Дня Победы 9 мая и перенести его на 8 мая, изменив название праздника.

Свою позицию нардеп объяснил тем, что на Украине не рассматривают события Второй мировой войны как отдельную победу Красной армии над фашистскими войсками в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

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