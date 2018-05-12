Запорожье, Украина, 12 мая, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Два украинских рыбака, которых считали пропавшими в Азовском море, были задержаны российскими пограничниками. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает запорожское издание 061.ua со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области.

Andshel Российский пограничный корабль

Сообщается, что о задержании рыбаков российскими пограничниками украинским спасателям сообщила жена одного из пропавших без вести. По информации украинской стороны рыбаки на данный момент находятся в Ейске.

Напомним, ранее ГСЧС Украины сообщила, что двое жителей Бердянска вышли в Азовское море с территории местной базы отдыха на лодке «Амур» и не вернулись обратно. Для их поиска был задействован катер. О произошедшем были оповещены экипажи судов в Азовском море и украинские пограничники.

Российские пограничники пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали в Черном море вблизи мыса Тарханкут украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», незаконно добывавшего камбалу в исключительной экономической зоне России. Корабль и пять членов его экипажа доставили в Крым для проведения процессуальных действий.

В конце апреля крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) объявило о намерении бороться с браконьерством в Азовском море, так как существенно сократилась популяция дельфинов.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились 10 членов экипажа — все граждане России. При этом «Норд» не нарушал никаких правил рыболовства, но украинская сторона обвинила экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Экипаж судна был приговорен к штрафам, а капитану «Норда» грозит до пяти лет лишения свободы. В Крыму было возбуждено уголовное дело об угоне российского судна.

Только двум членам экипажа «Норда» удалось покинуть Украину. Выбравшись с Украины они назвали это освобождением из плена. Ещё восемь членов экипажа незаконно удерживаются на Украине.