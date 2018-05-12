Анкара, 12 мая, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 12 июня, 12 мая сообщает Anadolu.

Pechristener Газопроводы TANAP и TAP

По словам турецкого министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака, при торжественном открытии объекта будет присутствовать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Также в запуске поучаствует президент Азербайджана Ильхам Алиев. На это мероприятие приедут и другие главы государств, а также высокопоставленные чиновники.

Глава минэнерго Турции назвал запуск TANAP «залогом продолжения активной энергетической политики Анкары».

Напомним, TANAP берет начало в Азербайджане (шельфовое месторождение Шах Дениз), проходит через Грузию и Турцию до границы с Грецией. Затем его продолжит Трансадриатический газопровод. Строительство ведется три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2018 года Алиев на встрече с Албайраком заявил, что TANAP скоро будет готов к эксплуатации. Также он сказал, что скоро начнется добыча газа с Шах-Дениза в рамках «Стадии-2» и закачка его в трубопровод.