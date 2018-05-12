Япония, 12 мая, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Лобовое столкновение с участим школьного автобуса произошло городе Урума (префектура Окинава, Япония) 12 мая, сообщает Kyodo.

Перевернувшийся автобус

Машина столкнулась с микроавтобусом на трассе. В результате аварии пострадали 18 человек, причем водитель микроавтобуса находится без сознания.

В автобусе ехали старшеклассники, многие из которых госпитализированы. Оба водителя — в больнице. Причина ДТП выясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в провинции Шэньси (Китай) в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли пять человек. Машина с семью пассажирами и водителем свалилась в водохранилище.