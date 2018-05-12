Москва, 12 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами вдоль Северного Морского пути, 12 мая сообщили в Минобороны РФ.

Defenseimagery.mil Дальний противолодочный самолёт Ту-142

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС РФ) и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-Морского Флота (ВМФ РФ) выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей», — говорится в сообщении.

Экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе. Уточняется, что их сопровождали экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ.

Напомним, 15 января Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 (ВКС РФ) выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Полет длился более 13 часов: экипаж выполнил дозаправку в воздухе. Стратегические ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

Читайте подробнее: Минобороны РФ: Ракетоносцы Ту-160 ВКС России совершили полет над Арктикой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта заместитель российского министра обороны Юрий Борисов заявил, что все ракетоносцы Ту-160 будут полностью обновлены к 2030 году.