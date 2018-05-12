Вашингтон, 12 мая, 2018, 04:39 — ИА Регнум. «Шутка» Кэлли Сэдлер, специального советника американского президента, о том, что мнение сенатора Джона Маккейна можно не учитывать, поскольку «он все равно умирает», вызвала осуждение ее коллег, пишет газета The Hill.

Jim Greenhill Джон Маккейн

Скандальный инцидент произошел в Белом доме на закрытом совещании по вопросу назначения Джины Хаспел главой ЦРУ. Остроту Сэдлер не оценили, а напротив, сочли неуместной.

Напомним, у Маккейна диагностирована раковая опухоль мозга. О своем заболевании он сообщил в сентябре прошлого года. Ему уже сделали операцию на глазу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Маккейна прооперировали в больнице города Финикса (штат Аризона, США) в связи с воспалением кишечника.