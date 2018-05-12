Вашингтон, 12 мая, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Модернизированная ракета-носитель Falcon-9 успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США), сообщили в пресс-службе американской компании SpaceX.

SpaceX Старт ракеты Falcon-9

SpaceX запустила Falcon-9 с бангладешским спутником связи Bangabandhu 11 мая. Ракета оснащена новым разгонным блоком Block 5, рассчитанным на десять или более пусков.

Благодаря этому спутнику в Бангладеш, Индии, Бутане, Шри-Ланке, а также в Индонезии и на Филиппинах жители сельских районов получат доступ к телекоммуникационным услугам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск Falcon 9 должен был состояться 10 мая в 23:42 (мск), но был отложен за несколько минут до старта. Старт перенесли на 11 мая в 23:14 (мск).

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