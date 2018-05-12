Вашингтон, 12 мая, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Россия готовится к проведению новых форм военных действий, в том числе к гибридной войне, сообщается в докладе, подготовленном в Оборонном колледже НАТО, 12 мая передает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

Уточняется, что аналитики НАТО отмечают «быстрое возрождение» российской армии после окончания холодной войны: рост наблюдается с 2009 года. Речь идет как о «гибридной войне», так и о перспективе классических военных действий.

Такие выводы сделаны на основании проводимых военных учений «Восток», «Центр», «Запад».

По мнению авторов доклада, Москва занялась трансформацией вооруженных сил после конфликта в Южной Осетии, который якобы продемонстрировал слабость российской армии. Эти изменения сопоставимы по масштабам с преобразованиями, проводимыми в Советской армии в брежневские времена.

Аналитики альянса считают, что трансформация еще будет продолжаться. К настоящему моменту явно произошли изменения в системе управления войсками и в их структуре.

«Все это доказывает, что с 2009 года российские вооруженные силы быстро возрождаются после двух десятилетий забытья и упадка, последовавших за окончанием холодной войны, — говорится в докладе. — Масштаб этого возрождения особо заметен в последние десять лет».

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