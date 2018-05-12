Ереван, 12 мая, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян 11 мая подписал указы о назначении вице-премьеров и министров. Согласно этим указам, Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян вице-премьером.

civilcontract.am Члены партии «Гражданский договор». На переднем плане министр образования и науки Араик Арутюнян

Давид Тоноян был назначен министром обороны Армении, Сурен Папикян — министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян — министром образования и науки, а Мхитар Айрапетян — министром диаспоры.

Кандидатуры на должности были предложены премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Все назначенные 11 мая члены правительства за исключением министра обороны являются членами созданной в 2015 году Николом Пашиняном партии «Гражданский договор».

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Премьер-министр Армении ранее сообщил, что блок «Царукян», который является вторым по численности парламентской политической силой, также будет представлен в правительстве.

«Это будет не коалиционное правительство. Мы сказали, что назначим правительство согласия. Нам нужно найти наилучшие кадровые решения, и, конечно же, блок «Царукян» будет вовлечен. Обсуждения с партией «Дашнакцутюн» продолжаются», — сказал Никол Пашинян.

11 мая также стало известно, что представители, возглавляемого Пашиняном до назначения на пост премьер-министра блока «Елк», из двух других партий: «Светлая Армения» и Республика также получат портфели в правительстве. Так депутат от «Светлой Армении» Мане Тандилян станет министром социального обеспечением, а представитель Республики Артак Зейналян будет назначен министром юстиции.