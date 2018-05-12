Москва, 12 мая, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Алексею Кудрину нужен серьезный участок для самостоятельной работы, и Счетная палата — один, хотя и не лучший из вариантов, сообщил политолог Андрей Колесников в интервью «Коммерсанту».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Комментируя решение назначить Кудрина главой Счетной палаты, политолог предложил дождаться официальной информации о назначении: «слухов гуляет много, и даже если что-то подтверждается, возможно, это не окончательное решение».

«Но, думаю, для Алексея Кудрина как человека государственного, конечно же, должен найтись какой-то очень серьезный участок самостоятельной работы, — сказал Колесников. — В этом смысле Счетная палата ему подходит».

Тут же политолог пояснил, что «конечно, она ему не по росту», поскольку ожидалось назначение Кудрина премьер-министром. Однако в сложившейся ситуации это невозможно — для такого статуса Кудрина нужны другие «внутриэлитные расклады».

«Поэтому Счетная палата по своему официальному статусу, по тем полномочиям, пусть и серьезным, которыми она обладает, это не тот масштаб для господина Кудрина, — сказал Колесников. — Он готовил себя, конечно, совершенно к другой роли — к роли реформатора в ходе четвертого срока [президента РФ] Владимира Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая официальный представитель главы Центра стратегических разработок заявил, что Кудрину предложено возглавить Счетную палату РФ. Он уточнил, что Кудрин еще не дал согласия. При этом в СМИ появилась информация, что Кудрин согласился.