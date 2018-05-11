Берлин, 12 мая, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Информация о том, что немецкого журналиста Хайо Зеппельта не впускают в Россию на освещение чемпионата мира по футболу, проверяется МИДом Германии, сообщает DPA.

Tine Harden Хайо Зеппельт

Уточняется, что если выяснится, что Зеппельту отказали, немецкая сторона обратится к Москве.

Напомним, ранее немецкий телеканал ARD заявил, что его журналисту Зеппельту отказали в российской визе, и он не сможет поехать на ЧМ-2018. По версии телеканала, журналист попал в список персон нон грата.

На телеканале заявили, что Россия продемонстрировала «неслыханное вмешательство в свободу прессы». Стоит отметить, что Зеппельт известен по серии фильмов, посвященных «допингу в российском спорте».

Комментируя это сообщение, в Немецкой ассоциации журналистов назвали «давление на прессу» попыткой «правительства России заглушить критику».

Москва тем самым мстит Зеппельту за антидопинговые расследования, считает представитель ассоциации Фрэнк Юбеллал, передает «Чемпионат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Зеппельт заявил, что в ближайшее время выйдет новая информация по «допингу в России». Он обещал, что «это породит большие волны».