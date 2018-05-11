Лондон, 12 мая, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Запрет на открытие новых торговых точек, продающих фастфуд, и наружную рекламу такой еды намерены ввести в Лондоне, передает ВВС.

Фастфуд

Инициатором нововведения выступил лондонский мэр Садик Хан, озабоченный проблемой лишнего веса у населения, в частности — у детей из бедных районов.

Уточняется, что по его инициативе в британской столице может быть запрещена реклама фастфуда на наземном транспорте, а также в метро.

Хан также внес предложение не разрешать больше открывать соответствующие торговые точки в радиусе 400 м от школ.

Все эти меры Хан объясняет необходимостью решить проблему лишнего веса у проживающих в Лондоне детей. Проблема особенно актуальна для жителей бедных районов.

По оценкам ВВС, у порядка 40% лондонцев в возрасте 10−11 лет диагностирован избыточный вес. По сравнению с другими европейскими странами это плохой результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний им. Карла III (Испания) на конец 2017 года, ожирением страдает каждый третий человек на планете.

Читайте подробнее: Ученые нашли решение проблемы лишнего веса