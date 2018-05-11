Москва, 12 мая, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Пхеньян не может верить обещаниям Вашингтона после ситуации с Ираном и не станет отказываться от ядерного оружия, 12 мая сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Комментируя заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов экономически помочь Пхеньяну, но ему нужны гарантии денуклеаризации, Пушков написал:

«Как показал выход США из соглашения с Ираном, гарантии и обязательства США — понятие эфемерное, а отказ от ядерного оружия стал бы для КНДР состоянием постоянным».

«Трудно допустить, что [лидер Северной Кореи] Ким [Чен Ын] обменяет реальное ядерное оружие на пустые обещания», — считает сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео во второй раз побывал в Северной Корее с визитом, и после встречи с Кимом сказал, что Вашингтон готов помогать Пхеньяну.

По его словам, заручившись гарантиями отказа Пхеньяна от ядерного оружия, американское руководство готово помочь «народу Северной Кореи» добиться «такого же процветания, как их южнокорейские братья».

Напомним, 8 мая США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который американцы называют ядерной сделкой с Ираном. В свое время Вашингтон в рамках СВПД обещал Тегерану постепенно снять с него санкции — в обмен на отказ от ядерных разработок.

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